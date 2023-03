Según informa la agencia The Associated Press , El papa Francisco descansó bien por la noche y “mejora de forma progresiva” el jueves tras ser hospitalizado con una infección respiratoria, indicó un portavoz del Vaticano que actualiza los detalles.

Se cancelaron sus audiencias hasta el viernes, aunque aún se esperaba que celebrara el Domingo de Ramos este fin de semana y no estaba claro cómo afectaría su estado de salud a los actos de Semana Santa, que incluyen el Jueves Santo, el Viernes Santo, la vigilia de Pascua y finalmente el Domingo de Resurrección el 9 de abril.

Francisco habría adelantado que su diverticulosis, había regresado

Pero en una entrevista el 24 de enero con The Associated Press, Francisco dijo que su diverticulosis, la formación de bolsas en la pared intestinal, había regresado. Y aunque no representaba en aquel momento un grave problema, hoy su padecimiento está cobrando en su salud.

Antes de ser ingresado el miércoles, el papa parecía en buena forma durante su audiencia general de los miércoles, aunque hizo gestos de dolor al subir y bajar del papamóvil. Mismos que habrían puesto en alerta a su equipo y algunos de los presentes.