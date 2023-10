5 hispanos que salen en la televisión estadounidense

Por si fuera poco, tiene una destacada participación como miembro del jurado del programa America’s got talent.

Dijo que los latinos no ven mucho su cultura ni sus caras en los medios, y por este motivo, buscan contenido original en YouTube y redes sociales.

Por si fuera poco, García-Rulfo apareció en From Dusk till Dawn: The Series, además de tener una destacada trayectoria en cine.

Orgullosa de sus raíces hispanas

Terminamos este recuento de hispanos que salen en la televisión estadounidense con la actriz y cantante Selena Gómez.

La ex de Justin Bieber siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces hispanas. Su padre es originario de Guadalajara, Jalisco, en México.

Actualmente, participa junto a Steve Martin y Martin Short en la serie Only murders in the buliding, de Star+, la cual ha sido muy bien recibida tanto por el público como por la crítica.

Según reportó el portal Forbes México, la serie tendrá una cuarta temporada. En la tercera, estuvieron como actores invitados Meryl Streep y Paul Rudd.