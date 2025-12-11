Hemorragia posparto causa la muerte de influencer durante parto sin asistencia
Publicado el 12/10/2025 a las 19:35
- Muere influencer tras parto
- Investigación por parto domiciliario
- Hemorragia causó la tragedia
Segun informa people en espanol, La influencer australiana de bienestar Stacey Warnecke murió tras sufrir una hemorragia posparto luego de dar a luz en su casa sin asistencia médica.
Warnecke sufrió una pérdida de sangre severa el 29 de septiembre, según reportes oficiales.
La creadora de contenido había optado por un “parto libre” sin apoyo profesional.
La audiencia judicial confirmó que la muerte estuvo relacionada con complicaciones graves posteriores al nacimiento.
Detalles del parto y presunta limpieza previa
Wellness Influencer Stacey Warnecke, 30, Died from Severe Blood Loss After ‘Freebirth’ at Home: Reports – People. Yep. A cause of death has been revealed for wellness influencer Stacey Warnecke in an Australian court. Get it how ya live I suppose. https://t.co/uzOvrwl7rl
— Karma Ladys Clerk (@Brandon53292157) December 11, 2025
El esposo de Warnecke anunció su muerte en Instagram semanas después.
Una trabajadora de apoyo al parto estuvo presente en la casa durante el nacimiento.
Lal aún no ha emitido declaración sobre lo ocurrido.
Autoridades informaron que habría limpiado el lugar antes de la llegada de la policía.
Desconfianza médica y momentos finales
Warnecke había perdido confianza en el sistema médico tras la obligación de vacunación en 2021.
Optó por evitar atención profesional durante el embarazo.
Dio a luz alrededor de las 3 a.m. y inicialmente parecía estar bien.
Luego comenzó a sangrar tras expulsar la placenta y la situación se agravó.
Atención tardía y fallos múltiples
La familia rechazó inicialmente pedir una ambulancia, pero luego accedió.
Paramédicos la encontraron junto a la piscina de parto en estado crítico.
Fue trasladada al Hospital de Frankston y sometida a procedimientos de emergencia.
A pesar de los esfuerzos, sufrió múltiples paros cardíacos y falleció.
Reacciones oficiales y legado digital
La forense del caso investigará formalmente los hechos en marzo.
Su esposo relató que una complicación rara terminó con su vida tras el parto.
Warnecke sostuvo, amamantó y conoció a su hijo antes de morir.
La influencer era conocida por promover un estilo de vida natural y acumular miles de seguidores.