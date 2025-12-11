Hemorragia posparto causa la muerte de influencer durante parto sin asistencia

Muere influencer tras parto

Investigación por parto domiciliario

Hemorragia causó la tragedia

Segun informa people en espanol, La influencer australiana de bienestar Stacey Warnecke murió tras sufrir una hemorragia posparto luego de dar a luz en su casa sin asistencia médica.

Warnecke sufrió una pérdida de sangre severa el 29 de septiembre, según reportes oficiales.

La creadora de contenido había optado por un “parto libre” sin apoyo profesional.

La audiencia judicial confirmó que la muerte estuvo relacionada con complicaciones graves posteriores al nacimiento.

Detalles del parto y presunta limpieza previa

Wellness Influencer Stacey Warnecke, 30, Died from Severe Blood Loss After ‘Freebirth’ at Home: Reports – People. Yep. A cause of death has been revealed for wellness influencer Stacey Warnecke in an Australian court. Get it how ya live I suppose. https://t.co/uzOvrwl7rl — Karma Ladys Clerk (@Brandon53292157) December 11, 2025



El esposo de Warnecke anunció su muerte en Instagram semanas después.

Una trabajadora de apoyo al parto estuvo presente en la casa durante el nacimiento.

Lal aún no ha emitido declaración sobre lo ocurrido.

Autoridades informaron que habría limpiado el lugar antes de la llegada de la policía.