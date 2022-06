¿Fue demasiado lejos?

Si no fuera suficiente la vida caótica que Kunno ya tiene, los internautas comenzaron a burlarse de él por el momento de su “bautizo”. Ya se había mencionado que no era muy querido en las redes por sus extraños comportamientos: “Tipo ridículo”, le han dicho en Instagram.

“Con la palabra de Dios y los mandamiento no se juega como un homosexual se va a bautizar al menos que nazca de nuevo espíritu mente.” “Hasta cuándo confunde a la gente con creencias Falsa de Falso profeta.” “No sé supone que la iglesia está contra la homosexualidad ?,si él se está digamos rebautizando, ¿quiere decir que ya no será gay?” “Ahora no vas a pecar más”