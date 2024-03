«Pienso que esa vez me salvé porque estaba embarazada…», comenzó contando una vivencia en uno de sus videos.

La mujer contaba su tragedia

«Me agarró de la mano y me torció los dedos hasta atrás, ésa fue la primera vez, ese día me fui a mi casa, me regresé con mi mamá. Pero siempre regresaba», explicando el tipo de violencia física y psicológica de la que había sido víctima.

“Ya ha cambiado”, aseguró a sus fanáticos mientras les confesaba que ella había sido víctima de violencia de doméstica a manos de su pareja sentimental.

Sus palabras le hicieron entender a sus seguidores que la relación marchaba bien y el problema parecía haberse superado.

Hasta que este fin de semana, sus vecinos encontraron su cuerpo sin vida en una casa, ubicada en la calle Curie 148, en el fraccionamiento Salk, en San Luis Potosí, México.