El youtuber segura que tiene una semana sin ver a su progenitora

Según a las declaraciones de ‘La Divaza’, su madre habría quedado en ir a casa de una amiga, pero que desde entonces no ha tenido la oportunidad de comunicarse con ella y aseguró que lo tiene bloqueado de las redes sociales, “Mi mamá no aparece, tengo una semana que yo no la veo porque ella se va de mi casa… Ella se va como con una molestia… Me tiene bloqueado de WhatsApp”, señaló el influencer venezolano.

“Ella llega de los cabos y me dice ‘no te preocupes yo me voy a quedar en México’… que se iba a quedar con una amiga de ella, que no me tenía que pedir permiso, le digo a mi mamá ‘no te vayas antes de yo poder hablar contigo bien y ella se va molesta”, argumentó el influencer venezolano. Archivado como: Influencer hispano madre desaparecida.