Influencer hispano cae en retén de inmigración y se lleva tremendo ‘susto’

El susto de su vida lo vivió el youtuber Oscar Alejandro al ser retenido por más de 30 minutos en un punto de control migratorio en El Paso, Texas. El venezolano Óscar Alejandro Pérez Martínez inició hace unas semanas una travesía por carretera desde Los Ángeles hasta Miami. Jamás pensó que al llegar al Border Patrol se vería en apuros.

«Te tienes que detener. Un oficial te pregunta si eres ciudadano de los Estados Unidos, en mi caso, no lo soy», aclara el locutor de radio, mientras detalla cómo sus respuestas casi lo llevan a prisión. -¿Cuál es su estatus migratorio?, preguntó el agente. – Soy residente permanente – ¿Puede mostrame su green card?, insistió el oficial.

Fue en ese momento cuando el conductor de televisión sintió que estaba en problemas, ya que el oficial le pedía que se orillara. «Mi respuesta fue que como no pretendía salir de los Estados Unidos, nunca carga su green card conmigo en la cartera», explica el también periodista.

La mención de la palabra prisión por parte del funcionario lo hizo pensar. «Me dijo que me preparara para quedar arrestado, aunque me pidió mi licencia de conducir que está vigente hasta julio de 2027, me dijo que la licencia no es una prueba de estatus migratorio. Se llevó mi licencia de conducir y desapareció».