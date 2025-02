Influencer de Instagram arrestada por mortal accidente.

Summer Wheaton, una influencer de Instagram con más de 100,000 seguidores, fue arrestada en California.

Esto tras una investigación que la señala como responsable de un accidente de tráfico en el que murió un hombre.

La mujer de 33 años se entregó el lunes en la estación del Sheriff de Malibu/Lost Hills luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Enfrenta cargos graves, incluyendo homicidio vehicular con negligencia grave mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Los Angeles-based influencer Summer Wheaton has turned herself in to authorities after a warrant for her arrest was issued in connection to a car accident that killed a 44-year-old man last year. https://t.co/1mQoJxyTuA

— NBC News (@NBCNews) February 26, 2025