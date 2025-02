Influencer conservadora asegura haber tenido un hijo con Musk.

La influencer conservadora Ashley St. Clair afirmó este viernes haber tenido un hijo con el magnate Elon Musk hace cinco meses.

«Hace cinco meses, di la bienvenida a un nuevo bebé en el mundo. Elon Musk es el padre», anunció St. Clair, de 26 años, a través de un comunicado en la red social X, propiedad del empresario.

Su mensaje estaba encabezado con la frase en latín «Alea iacta est» (La suerte está echada).

Según la influencer, decidió mantener en secreto la noticia hasta ahora para proteger la privacidad y seguridad del niño, pero decidió hacerla pública ante el intento de algunos medios de comunicación de divulgar la información.

«Mi intención es permitir que nuestro hijo crezca en un entorno normal y seguro. Por esa razón, pido a los medios que respeten su privacidad y se abstengan de realizar una cobertura invasiva», añadió.

I think we are about to find out that Ashley St Clair is crazier than Amber Heard. pic.twitter.com/8FupRsddRA

— Joe Rogan Experience Podcast Commentary (@JoeRoganCast) February 16, 2025