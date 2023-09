Influencer condenada a prisión por hacer lo ‘prohibido’; solo comió chicharrón y lo subió a Tiktok

«Sé que me equivoqué, pero no esperaba esta sentencia»

Seis meses se debatió el proceder de Lina y finalmente el tribunal de Palembang, en la isla de Sumatra. La declaró culpable.

Porque deliberadamente “difundió información destinada a incitar al odio o la enemistad individual o grupal basada en la religión”, según un documento judicial.

El juez ordenó dos años de prisión para ella. Además, la mujer de 33 años deberá para pagar una multa de 250 millones de rupias indonesias, equivalente a 16.245 dólares.

«Estoy sorprendida. Me he disculpado muchas veces (…) Sé que me equivoqué, pero no esperaba esta sentencia», dijo Lutfiawati a los medios locales. DA CLICK AQUÍ para ver uno de sus videos.