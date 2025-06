Influencer de fitness y su cita son asesinados a tiros por su exmarido en California

Según informa 6ABC, gloria Zamora, entrenadora personal e influencer de redes sociales, fue asesinada a tiros junto a su cita, Héctor Garduno, en un estacionamiento de Fontana, California.

El ataque ocurrió el sábado por la noche, cuando ambos salían de un restaurante de sushi ubicado en Summit Avenue.

La policía identificó al agresor como Thomas Alberto Tamayo Lizarraga, exesposo de Zamora, quien presuntamente rastreó a la pareja antes del ataque.

El Departamento de Policía de Fontana informó que Zamora, de 40 años, y Garduno, de 43, fueron asesinados en lo que consideran un caso de violencia doméstica letal.

Fitness influencer, date shot to death by her estranged husband, CA police say https://t.co/9cI4ed9LNV pic.twitter.com/UiblBRDmK8

— Eyewitness News (@ABC7NY) June 25, 2025