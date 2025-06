Asesinan a tiros a influencer de fitness y su pareja durante una cita en California

Según informa El Heraldo, una tragedia ha estremecido a la comunidad de seguidores del mundo del fitness en Estados Unidos.

Gloria Zamora, reconocida influencer dedicada a compartir rutinas de ejercicio y estilo de vida saludable, fue asesinada junto a su pareja actual mientras cenaban en un restaurante de California.

El crimen ocurrió en un establecimiento de sushi donde la pareja fue interceptada por el exesposo de la influencer.

De acuerdo con los reportes de medios locales, el agresor aguardaba en el estacionamiento del restaurante antes de abrir fuego contra Zamora y su acompañante.

A woman in the process of getting a divorce and her date were shot and killed outside of a sushi restaurant in the Inland Empire over the weekend. Then, an off-duty sheriff’s deputy shot and killed the suspected gunman. https://t.co/Avj58pcoK2 pic.twitter.com/0jeJ2xCssq

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 24, 2025