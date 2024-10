La inflación en EE. UU. baja al 2.4% y por esto beneficia a Harris.

La inflación en Estados Unidos sigue su tendencia a la baja y en septiembre cayó una décima, situándose en el 2,4 % interanual, un dato que alivia las presiones sobre la Reserva Federal (Fed) para reducir los tipos de interés y que favorece a la vicepresidenta Kamala Harris en la antesala de las elecciones presidenciales.

A pesar de que la caída es menor a la esperada por los economistas, representa el sexto mes consecutivo de descenso en el índice de precios al consumo (IPC) y es la cifra más baja desde febrero de 2021.

Este dato se publica poco después de que la Fed anunciara su primera reducción de tipos de interés en tres semanas.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los precios aumentaron un 0,2 % en términos mensuales en septiembre.

🚨BREAKING: 🇺🇸 US inflation falls to 2.4%, higher than expectations 😮 pic.twitter.com/YWBWTcfQY3

— Avni Rohit (@CryptoExptAvni) October 10, 2024