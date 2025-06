Muere un adolescente de 14 años en Greenville por una rara infección bacteriana

Según informa FOXCarolina, un adolescente de Greenville, Carolina del Sur, ha fallecido tras contraer una agresiva infección bacteriana.

William Hand, de 14 años, murió a los pocos días de presentar síntomas de septicemia meningocócica.

La bacteria responsable de esta enfermedad se llama Neisseria meningitidis.

Según su madre, Megan Hand, la bacteria entró en su torrente sanguíneo de forma repentina y devastadora.

William Hand’s mom said he had just graduated from the eighth grade when he caught an uncommon but serious illness that causes meningitis and bloodstream infections. https://t.co/jGSZDP5UKU pic.twitter.com/Al0Jxh5ogv

— Cleveland 19 News (@cleveland19news) June 16, 2025