‘No se las des a cualquiera’, el infalible consejo de Chiquis Rivera

Por lo que sus fanáticos no perdieron la oportunidad de hacerle alguna pregunta a la cantante. Y es que estas preguntas resultan ser anónimas para el público, más no para quien las recibe, por lo que algunas veces la confianza para preguntar es más grande.

Gracias al anonimato, no sabemos de quien se trataba la persona a la que Chiquis decidió ayudar con su consejo, pero si sabemos lo que le aconsejó. Y es que un seguidor o seguidora le pidió un consejo para la vida, a lo cual la mayor de los hijos de la diva de la banda no dudó en responder.

El verdadero consejo de Chiquis Rivera

Tras haberse tomado el primer intento con humor, se tomó un momento para responder la pregunta con más seriedad y compartir un consejo para la vida. “Ahora si hablando en serio, el consejo de vida que te puedo dar es que no dejes que la vida o las cosas de la vida o personas negativas, tóxicas cambien tu esencia, cambien tu corazón”.

“Si hay alguien que te hace daño, no les pagues con la misma moneda. No digas ‘okey, voy a vengarme’, no, déjaselo en las manos de Dios. Yo sé que es muy difícil eso, te lo digo por experiencia, es difícil, pero vale la pena poder decir ¿sabes qué? voy a respirar y voy a pedirle a Dios que me ayude y que él se encargue” aconsejó de manera seria.