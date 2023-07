Descubren lo inesperado del Barack Obama y Peso Pluma

Se trata de nada más y nada menos que del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien como todos los años compartió la lista de las canciones que más escuchó durante este verano. Esto tomó desprevenidos a todo el mundo.

Barack Obama Peso Pluma: Le gusto la música «bélica»

«Como hago todos los años, aquí hay algunas canciones que he estado escuchando este verano, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Espero escuchar lo que me he perdido», publicó el expresidente de EEUU en Twitter acompañado de imágenes en las que se pueden ver sus gustos musicales.

