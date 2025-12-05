Ford y fabricante de Jeep invertirán más de 18 mil millones en EE.UU. ¡Crearán más de 9.000 empleos!

Ford y Stellantis invertirán más de $18 mil millones en expansión industrial.

Las empresas crearán más de 9,000 empleos directos en varios estados.

Las inversiones acompañan la propuesta “Libertad Significa Autos Asequibles”.

Durante la presentación en la Casa Blanca de la propuesta “Libertad Significa Autos Asequibles”, Ford y Stellantis anunciaron inversiones masivas para ampliar su producción en el país.

Las compañías detallaron proyectos que superan los $18 mil millones y que crearán más de 9,000 empleos en plantas de Illinois, Ohio, Michigan, Indiana y Kentucky.

Las acciones apuntan a responder a la demanda real de vehículos y a fortalecer la capacidad manufacturera nacional.

Innovación y expansión en la industria automotriz en Estados Unidos

Stellantis anunció una inversión de $13,000 millones destinada a Jeep, Ram, Dodge y Chrysler durante los próximos cuatro años.

La empresa aumentará su producción en un 50 %, lanzará cinco vehículos nuevos y ejecutará casi 20 mejoras de producto.

Stellantis CEO Antonio Filosa: It’s a great day for us… because it’s a day where we see CAFE regulations reconcile with real customers’ demands. That’s why, at Stellantis, we decided to invest $13B in the next 4 years… because we believe in what you, @SecDuffy, and all your… https://t.co/OXQ3rHTwzr pic.twitter.com/MrZUnbyWTg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 3, 2025

La planta de Belvidere, Illinois, reabrirá para producir dos nuevos modelos Jeep, marcando un hito en su reactivación industrial. En Toledo, Ohio, se ensamblará una camioneta mediana completamente nueva.

En Michigan, la planta de Warren fabricará un vehículo eléctrico de autonomía extendida y un SUV grande de combustión interna. Detroit, por su parte, producirá la próxima generación del Dodge Durango.

En Kokomo, Indiana, se desarrollará el nuevo motor GMET4 EVO como parte de los esfuerzos por modernizar trenes motrices.