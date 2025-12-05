Ford y fabricante de Jeep invertirán más de 18 mil millones en EE.UU. ¡Crearán más de 9.000 empleos!
Publicado el 12/05/2025 a las 17:00
- Ford y Stellantis invertirán más de $18 mil millones en expansión industrial.
- Las empresas crearán más de 9,000 empleos directos en varios estados.
- Las inversiones acompañan la propuesta “Libertad Significa Autos Asequibles”.
Durante la presentación en la Casa Blanca de la propuesta “Libertad Significa Autos Asequibles”, Ford y Stellantis anunciaron inversiones masivas para ampliar su producción en el país.
Las compañías detallaron proyectos que superan los $18 mil millones y que crearán más de 9,000 empleos en plantas de Illinois, Ohio, Michigan, Indiana y Kentucky.
Las acciones apuntan a responder a la demanda real de vehículos y a fortalecer la capacidad manufacturera nacional.
Innovación y expansión en la industria automotriz en Estados Unidos
Stellantis anunció una inversión de $13,000 millones destinada a Jeep, Ram, Dodge y Chrysler durante los próximos cuatro años.
La empresa aumentará su producción en un 50 %, lanzará cinco vehículos nuevos y ejecutará casi 20 mejoras de producto.
Stellantis CEO Antonio Filosa: It’s a great day for us… because it’s a day where we see CAFE regulations reconcile with real customers’ demands. That’s why, at Stellantis, we decided to invest $13B in the next 4 years… because we believe in what you, @SecDuffy, and all your… https://t.co/OXQ3rHTwzr pic.twitter.com/MrZUnbyWTg
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 3, 2025
La planta de Belvidere, Illinois, reabrirá para producir dos nuevos modelos Jeep, marcando un hito en su reactivación industrial. En Toledo, Ohio, se ensamblará una camioneta mediana completamente nueva.
En Michigan, la planta de Warren fabricará un vehículo eléctrico de autonomía extendida y un SUV grande de combustión interna. Detroit, por su parte, producirá la próxima generación del Dodge Durango.
En Kokomo, Indiana, se desarrollará el nuevo motor GMET4 EVO como parte de los esfuerzos por modernizar trenes motrices.
Más de 9,000 empleos en manufactura automotriz
El plan de Stellantis generará más de 5,000 empleos directos en diversas plantas del país.
Paralelamente, Ford anunció una inversión de $5 mil millones en Kentucky y Michigan que sumará o asegurará cerca de 4,000 empleos adicionales.
Jim Farley, director ejecutivo de Ford, destacó que esta estrategia permitirá fabricar vehículos más asequibles dentro del país.
POTUS: «Ford has announced it will invest $5 Billion across it’s Kentucky and Michigan plants. Is that a correct statement?»
FORD CEO: «That’s right.»
POTUS: «That’s a lot, $5 Billion. You could do more.»
— Breaking911 (@Breaking911) December 3, 2025
La compañía apuesta también por una nueva plataforma EV universal que habilitará la producción a gran escala de vehículos eléctricos avanzados, divertidos de conducir y con actualizaciones digitales constantes.
El primer modelo será una camioneta eléctrica mediana de cuatro puertas, ensamblada en Louisville, con un precio estimado de $30,000 y llegada prevista para 2027. Tendrá un desempeño comparable al Mustang EcoBoost y mayor espacio interior que una Toyota RAV4.
Oportunidades de empleo para la comunidad latina
La expansión industrial beneficia particularmente a la población latina, ampliamente representada en la manufactura automotriz.
Los nuevos empleos ofrecen estabilidad laboral y capacitación especializada en áreas como ensamble, motores y baterías eléctricas.
El crecimiento de plantas en Illinois, Indiana, Michigan, Ohio y Kentucky significa nuevas oportunidades para familias latinas que dependen del sector y viven en comunidades donde la industria automotriz sostiene la economía local.
Qué sigue
Las inversiones se desplegarán durante los próximos cuatro años con reaperturas de plantas, lanzamientos de modelos y desarrollo de motores y baterías.
La industria automotriz en Estados Unidos se prepara para un ciclo de crecimiento que influirá en innovación, empleo y competitividad nacional.