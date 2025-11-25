Trump indulta a dos pavos en la Casa Blanca y bromea sobre perdones de Biden

Trump indulta dos pavos

Bromea sobre perdones previos

Críticas a figuras demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió este martes con la tradición anual de indultar a dos pavos por el Thanksgiving, en una ceremonia marcada por bromas sobre su antecesor, Joe Biden, y comentarios dirigidos a sus rivales políticos.

El acto se desarrolló en la Rosaleda de la Casa Blanca, un espacio que Trump ordenó pavimentar y donde estuvo acompañado por la primera dama, Melania Trump.

Indulto del pavo en la Casa Blanca

VIDEO | Gobble («engullir», en inglés) y Waddle («pavonearse») son la pareja de pavos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultará cumpliendo con esta tradición de Acción de Gracias. pic.twitter.com/Mssrl6hfHj — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 25, 2025

Las aves indultadas, Gobble y Waddle, nacieron en julio en una granja de Carolina del Norte y pesan 52 y 50 libras, respectivamente.

Trump bromeó sobre los indultos otorgados el año pasado por Biden a dos pavos llamados Peach y Blossom.

El presidente sugirió que dichos perdones eran inválidos porque, según él, habían sido firmados con un «bolígrafo automático».