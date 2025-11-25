Trump indulta a dos pavos en la Casa Blanca y bromea sobre perdones de Biden
Publicado el 11/25/2025 a las 14:30
- Trump indulta dos pavos
- Bromea sobre perdones previos
- Críticas a figuras demócratas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió este martes con la tradición anual de indultar a dos pavos por el Thanksgiving, en una ceremonia marcada por bromas sobre su antecesor, Joe Biden, y comentarios dirigidos a sus rivales políticos.
El acto se desarrolló en la Rosaleda de la Casa Blanca, un espacio que Trump ordenó pavimentar y donde estuvo acompañado por la primera dama, Melania Trump.
Indulto del pavo en la Casa Blanca
VIDEO | Gobble («engullir», en inglés) y Waddle («pavonearse») son la pareja de pavos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultará cumpliendo con esta tradición de Acción de Gracias. pic.twitter.com/Mssrl6hfHj
— EFE Noticias (@EFEnoticias) November 25, 2025
Las aves indultadas, Gobble y Waddle, nacieron en julio en una granja de Carolina del Norte y pesan 52 y 50 libras, respectivamente.
Trump bromeó sobre los indultos otorgados el año pasado por Biden a dos pavos llamados Peach y Blossom.
El presidente sugirió que dichos perdones eran inválidos porque, según él, habían sido firmados con un «bolígrafo automático».
Tradición presidencial con dosis de humor
La ceremonia del indulto del pavo es una de las tradiciones más pintorescas de la Casa Blanca.
Cada año, los mandatarios suelen acompañar el acto con comentarios humorísticos.
Trump no fue la excepción y dirigió varias bromas hacia Biden y figuras del Partido Demócrata.
El presidente se dirigió directamente a Gobble, colocado sobre un podio, para anunciar su indulto “incondicional”.
Según la escena narrada, el pavo glugluteó al saberse perdonado.
Waddle, considerado suplente en la ceremonia, no estuvo presente.
Trump afirmó que estaba “desaparecido”, aunque añadió que fingirían que estaba allí.
El mandatario también bromeó con que los pavos indultados por Biden, Peach y Blossom, estaban rumbo a ser “procesados”.
Añadió que, a última hora, decidió perdonarlos de ser engullidos.
Trump señaló que había considerado bautizar a los pavos de este año como Chuck Schumer y Nancy Pelosi.
Afirmó que desistió de esa idea al darse cuenta de que con esos nombres “jamás los indultaría”.
Dardos políticos y comentarios adicionales
Durante el acto, Trump lanzó un comentario ofensivo contra el gobernador de Illinois, JB Pritzker, a quien llamó “gran gordo y vago”.
Añadió que él mismo quiere perder algunos kilos.
Las aves indultadas lucen plumaje blanco y cabeza azul.
Ambas fueron seleccionadas en un concurso anual de la Federación Nacional del Pavo.
Previo a la ceremonia, durmieron en un hotel cercano a la Casa Blanca.
Tras recibir el perdón presidencial, vivirán bajo el cuidado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.
Una tradición consolidada desde 1989
El indulto presidencial del pavo tiene raíces que se remontan a décadas atrás.
Aunque por muchos años los mandatarios recibían pavos como obsequio de Thanksgiving, el acto formal de perdonarlos inició en 1989.
Ese año, George H. W. Bush bromeó con que indultaba al pavo para evitar que terminara en la mesa, en respuesta a una protesta ambientalista.
La tradición se ha mantenido desde entonces.
Cada año, cerca de 46 millones de pavos son sacrificados en Estados Unidos como parte de las celebraciones del Thanksgiving.