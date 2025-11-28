Trump anuncia perdón a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño preso por narcotráfico

Indulto a Hernández anunciado

Trump respalda a Asfura

Elección hondureña bajo tensión

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que concederá un indulto total al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas.

El anuncio irrumpe en la víspera de unas elecciones tensas en Honduras, donde Trump además respalda explícitamente al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura.

Trump afirmó en su red social Truth Social que otorgará un “total y completo indulto” a Hernández, a quien calificó como víctima de un trato “muy severo y muy injusto”, según personas a las que dijo respetar profundamente.

El presidente subrayó que la decisión se basa en su convicción de que Hernández no recibió un juicio justo.

El anuncio se produce mientras Hernández cumple una sentencia de 45 años de prisión en Estados Unidos, dictada en marzo de 2024 por delitos relacionados con narcotráfico y armas. El exmandatario también enfrenta cinco años adicionales de libertad vigilada, según Efe.

El caso contra Hernández incluye la acusación de haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán para financiar campañas y fraudes electorales.

Según las autoridades estadounidenses, el acuerdo con Guzmán formó parte de una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en territorio estadounidense.

Hernández fue extraditado en abril de 2022, luego de dejar la presidencia hondureña.