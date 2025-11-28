Trump anuncia perdón a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño preso por narcotráfico
Publicado el 11/28/2025 a las 18:33
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que concederá un indulto total al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas.
El anuncio irrumpe en la víspera de unas elecciones tensas en Honduras, donde Trump además respalda explícitamente al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura.
Trump afirmó en su red social Truth Social que otorgará un “total y completo indulto” a Hernández, a quien calificó como víctima de un trato “muy severo y muy injusto”, según personas a las que dijo respetar profundamente.
El presidente subrayó que la decisión se basa en su convicción de que Hernández no recibió un juicio justo.
El anuncio se produce mientras Hernández cumple una sentencia de 45 años de prisión en Estados Unidos, dictada en marzo de 2024 por delitos relacionados con narcotráfico y armas. El exmandatario también enfrenta cinco años adicionales de libertad vigilada, según Efe.
El caso contra Hernández incluye la acusación de haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán para financiar campañas y fraudes electorales.
Según las autoridades estadounidenses, el acuerdo con Guzmán formó parte de una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en territorio estadounidense.
Hernández fue extraditado en abril de 2022, luego de dejar la presidencia hondureña.
Interferencia electoral y apoyo condicionado
En el mismo mensaje donde anunció el indulto, Trump reiteró su respaldo al candidato Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional.
El presidente aseguró que, si Asfura gana los comicios del domingo, “habrá mucho apoyo” de Estados Unidos para Honduras.
También felicitó anticipadamente a Hernández “por su próximo indulto”, en un mensaje que provocó fuertes reacciones en la región.
Trump advirtió que la democracia hondureña está en riesgo por la supuesta influencia del presidente venezolano Nicolás Maduro y de lo que llamó “narcoterroristas”.
Según el mandatario, estos grupos buscan replicar en Honduras procesos similares a los de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Trump agregó que Asfura “está luchando contra Maduro” y que un triunfo del candidato equivocado podría traer “resultados catastróficos” para el país centroamericano.
El presidente insistió en que Estados Unidos no otorgará “buen dinero” a Honduras si el ganador no es del agrado de su gobierno.
Elecciones marcadas por tensiones
Más de seis millones de hondureños están llamados a votar este domingo para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, quien dejará el cargo el 27 de enero de 2026.
Asfura, empresario y figura de la derecha hondureña, compite directamente con Rixi Moncada, candidata del izquierdista Libre.
Otro contendiente es Salvador Nasralla, presentador de noticias y líder del Partido Liberal, quien pese a su discurso conservador no cuenta con apoyo de Estados Unidos.
El proceso electoral enfrenta denuncias de fraude tanto del oficialismo como de la oposición.
Entre las acusaciones figuran presiones de la Fiscalía, que abrió investigaciones contra autoridades electorales.
También se reportan preocupaciones por la injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso.
Las tensiones aumentan mientras los tres principales candidatos buscan movilizar a sus bases en una elección clave para el futuro político del país.