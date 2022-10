Las elecciones intermedias 2022 están muy cerca

Dicen quiénes no pueden votar

Advierten graves consecuencias por votar ilegalmente

¡Indocumentados en peligro! El 71% de los estadounidenses cree que el futuro del país está en juego en las elecciones de mitad de período de noviembre, cuando se definirá el control del Congreso y se renovarán varios gobiernos estatales, revela una encuesta difundida el lunes.

El sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela que los votantes están motivados a sufragar a pesar de un intenso pesimismo y descontento con la situación política del país. Cerca de las elecciones del 8 de noviembre, un 80% de los encuestados dijeron que votar este año será muy o extremadamente importante.

¿Quiénes SI pueden votar?

De acuerdo con USA.gov, los requisitos para votar en las elecciones federales son: ser ciudadano estadounidense, cumplir con los requisitos de su residencia en cada estado (pero si se trata de un persona sin hogar, también puede votar cumpliendo con los requisitos), así como tener 18 años.

“En la mayoría de los estados puede inscribirse para votar antes de cumplir los 18, si tendrá 18 cumplidos el día de las elecciones”, apunta el sitio web del gobierno de Estados Unidos. Además, es necesario que los ciudadanos estén registrados antes de la fecha límite en cada estado.