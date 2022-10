En la última década, los inmigrantes representaron al 32.2% del total de propietarios de casas

La mayoría de los inmigrantes tarda aproximadamente diez años en dar el paso de comprar su primera casa

Conoce cómo pueden hacer los inmigrantes indocumentados para convertirse en propietarios de una casa

¿Puede un indocumentado comprar una casa? ¡La respuesta es sí! En Estados Unidos, al menos el 65% de la población total es propietaria de una casa, mientras que el resto vive en casas o departamentos rentados. Del total de propietarios de casas, al menos el 32.2% es inmigrante, ya sea residente permanente o indocumentado.

Hasta 2014, se había registrado un total aproximado de 3.4 millones de inmigrantes indocumentados dueños de una propiedad en Estados Unidos, esto quiere decir que al menos el 31% de la población inmigrante en el país ha podido comprar una propiedad. Conoce todos los detalles que harán posible que una persona indocumentada compre una casa en Estados Unidos:

¿Es posible que un inmigrante compre una casa?

En términos generales, sí es posible que un inmigrante compre una casa en Estados Unidos, ya que, hasta hoy, no existe una ley que impida a los indocumentados pueden comprar casa en territorio estadounidense, y aunque podría resultar un poco más tardado el proceso de adquirir una propiedad sin la documentación que usualmente es requerida, esto no significa que sea imposible.

Esta derrama económica representa un beneficio no sólo para la persona que invertirá en una propiedad, sino también para el estado, pues la compra de una casa implica el pago de impuestos: según las cifras del Institute on Taxation and Economic Policy, los inmigrantes que son dueños de casas pagaron cerca de 3.6 mil millones de dólares en impuestos sobre la propiedad.