Shakira no se quedó callada en pleno inicio de 2023

Tras un tormentoso 2022, la colombiana mandó una dura y potente indirecta a su ex Piqué

Este año, la de Colombia planea tener el mejor año de su vida

El 2022 será un año que difícilmente Shakira podrá olvidar, pues estuvo en el ojo del huracán constantemente por su vida personal, pues cuando el escándalo de su deuda con Hacienda en España que la amenazaba con llevarla hasta la cárcel se desató, pasó lo que nadie esperaba: Piqué le habría sido infiel y terminaron su relación.

Desde la mitad del año a la fecha, la ex pareja ocupa los titulares en los medios de comunicación, pues cada movimiento de ambos es noticia, sin embargo este inicio de 2023 fue ‘salvaje’ porque Shakira decidió mandar un potente mensaje a sus seguidores pero con una clara ‘pedrada’ a su ex Piqué, quien está más que enamorado de su novia Clara Chía.

Shakira logró impactar una vez más

Aunque la colombiana siempre ha sido muy privada con su vida personal, sí le gusta compartir imágenes de su padre quien estaba bastante delicado de salud, así como de sus hijos Milán y Sasha quienes recientemente disfrutaron la Navidad en Dubai junto a su mamá, pero el mensaje con el que recibió Año Nuevo fue bastante directo.

Y es que la colombiana no necesitó poner el nombre de su ex en el mensaje para que todo el mundo supiera de las heridas y situaciones a las que se refería deseando un buen y próspero 2023 para todos sus seguidores quienes notaron que Shakira sí pretende no volver a vivir un año tan desagradable como el 2022.