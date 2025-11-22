Indignación por agresión de una madre hispana a una estudiante fuera de un colegio
Publicado el 11/21/2025 a las 22:38
- Madre hispana golpea a estudiante
- Video causa indignación nacional
- Comunidad exige sanciones
Un violento episodio registrado en video desató una ola de indignación en Ecuador luego de que una mujer golpeara brutalmente a una estudiante de secundaria.
El ataque ocurrió a la salida del “Colegio José de Antepara”, en Vinces, cuando los alumnos terminaban su jornada escolar.
Las imágenes muestran a la mujer arrastrando a la menor por el suelo mientras otros estudiantes observaban sin intervenir.
El video fue grabado por uno de los presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.
La agresión quedó registrada en video
En la grabación se aprecia cómo la mujer tira de la joven hasta derribarla en plena vía pública.
Acto seguido, comienza a golpearla en el rostro con varios puñetazos, mientras la adolescente grita pidiendo ayuda.
La menor intenta defenderse y alcanza a empujar a la agresora de una patada.
Algunos estudiantes se acercan y gritan frases como “dale, dale”, sin que nadie detenga la pelea.
La mujer terminó encima de la joven
La situación escaló hasta que la adulta, de mayor contextura física, se lanza sobre la estudiante.
Con su peso, la inmoviliza contra el suelo mientras la menor continúa forcejeando para liberarse.
El video se corta en ese momento, pero muestra claramente la superioridad física de la agresora.
La escena generó preocupación por la falta de intervención inmediata de adultos o personal escolar.
Discusión previa habría desencadenado la golpiza
Medios locales señalan que la mujer sería madre de una alumna del colegio.
El enfrentamiento habría iniciado por un reclamo sobre presunto acoso o molestias entre estudiantes.
La discusión verbal entre la mujer y la joven habría escalado hasta convertirse en una agresión física.
Las autoridades locales aún no han informado sobre medidas legales tras la difusión del video.
‼️#ATENCIÓN| En Vinces, una madre de familia agredió a una estudiante menor de edad en los exteriores del colegio José de Antepara; ambas protagonizaron una pelea en plena vía pública. pic.twitter.com/6XVg4KRjMp
— 🚨ALERTA ECUADOR🚨 (@Alerta_Ecuador7) November 19, 2025
Redes sociales exigen justicia
Los usuarios reaccionaron con indignación ante la violencia ejercida contra la menor. Comentarios como “esto es un delito” y “¿ya está presa?” reflejan la molestia de la comunidad digital.
Otros criticaron que los presentes prefirieran grabar en lugar de intervenir o pedir ayuda. También surgieron versiones que apuntan a un supuesto caso de bullying previo, aunque no ha sido confirmado.
El caso ha reabierto el debate sobre la violencia dentro y fuera de las escuelas en Ecuador. Padres de familia han pedido mayor control en los alrededores de los planteles educativos.
Organizaciones de protección infantil también han exigido que la agresión sea investigada como delito. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre acciones legales contra la agresora, señaló ‘El Heraldo de México‘.