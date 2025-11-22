Indignación por agresión de una madre hispana a una estudiante fuera de un colegio

Madre hispana golpea a estudiante

Video causa indignación nacional

Comunidad exige sanciones

Un violento episodio registrado en video desató una ola de indignación en Ecuador luego de que una mujer golpeara brutalmente a una estudiante de secundaria.

El ataque ocurrió a la salida del “Colegio José de Antepara”, en Vinces, cuando los alumnos terminaban su jornada escolar.

Las imágenes muestran a la mujer arrastrando a la menor por el suelo mientras otros estudiantes observaban sin intervenir.

El video fue grabado por uno de los presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La agresión quedó registrada en video

En la grabación se aprecia cómo la mujer tira de la joven hasta derribarla en plena vía pública.

Acto seguido, comienza a golpearla en el rostro con varios puñetazos, mientras la adolescente grita pidiendo ayuda.

La menor intenta defenderse y alcanza a empujar a la agresora de una patada.

Algunos estudiantes se acercan y gritan frases como “dale, dale”, sin que nadie detenga la pelea.