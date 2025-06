Indignación en Santa Ana tras golpiza a padre por presuntos agentes con chalecos de la Patrulla Fronteriza

El sábado por la noche, Alejandro intentaba localizar a su padre por todas las vías posibles, sin obtener información concreta de ninguna agencia federal o local.

La comunidad exige saber quiénes son los hombres que participaron en la golpiza, bajo qué autoridad actuaron y en qué condiciones está Narciso Barranco.

Mientras tanto, el video sigue viralizándose, y las preguntas sobre el uso de chalecos de la Patrulla Fronteriza por personas enmascaradas sin identificación siguen sin respuesta, señaló ‘NBC Los Ángeles‘.

In a graphic video that has since gone viral on social media, about 7 or more masked men wearing U.S. Border Patrol vests are seen taking part in a brutal beating of a Santa Ana father before forcing him into the back of an unmarked car. Details: https://t.co/BgpTgNbfPo pic.twitter.com/SHqfQhEwQN

— KTLA (@KTLA) June 22, 2025