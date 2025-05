¿Se acerca una guerra? India ataca Pakistán con misiles y confirman muertos

El 7 de mayo, India llevó a cabo ataques aéreos y de artillería en Pakistán y en la Cachemira pakistaní, provocando una escalada de tensiones entre los dos países.

Los bombardeos, que afectaron al menos tres puntos a lo largo de la disputada frontera, resultaron en al menos tres muertes y una fuerte respuesta de Pakistán, que ha prometido represalias.

Las Fuerzas Armadas de India lanzaron misiles y bombardearon lo que describieron como «infraestructura terrorista».

Según el gobierno indio, los ataques estaban dirigidos contra instalaciones donde se planificaban y ejecutaban ataques terroristas contra India.

🚨#BREAKING: India has announced that it carried out missile strikes against targets in Pakistan with multiple confirmed explosions taking place pic.twitter.com/P2RCILQQl7

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 6, 2025