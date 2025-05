Pakistán ataca a India y marcan un nuevo capítulo en el conflicto

El viernes por la noche, la Cachemira india y la ciudad sagrada sij de Amritsar, en el estado vecino de Punjab, se vieron sacudidas por fuertes explosiones.

El ejército indio aseguró que estaba derribando drones en lo que se describió como el peor enfrentamiento con Pakistán en casi tres décadas.

Las explosiones en Amritsar, inéditas hasta ahora en este conflicto, podrían marcar un cambio significativo en las hostilidades entre estos dos países con armamento nuclear.

El choque, que ya dura tres días, ha generado una creciente alarma en la comunidad internacional.

Pakistan retaliates on the morning of 10th May. Uses "Fateh-||" guided missiles (400km range) to target up to 36 targets in India.

