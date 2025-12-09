F-18 de EE.UU. entran en espacio aéreo venezolano y desatan tensión en el Caribe
Publicado el 12/09/2025 a las 18:20
- Cazas F-18 ingresan Venezuela
- Maniobra aérea genera tensión
- Operación militar Lanza del Sur
Segun informa la agencia EFE, Dos cazas F-18 estadounidenses ingresaron durante cuarenta minutos al espacio aéreo venezolano sobre aguas del Golfo de Venezuela, según datos registrados por el servicio Flightradar24.
El sobrevuelo ocurrió cerca del mediodía, alrededor de las doce, en un punto situado aproximadamente ciento sesenta kilómetros al noreste de Maracaibo, segunda ciudad más poblada.
Los aparatos, identificados como modelos biplaza F-18F, ejecutaron maniobras repetidas en forma de tirabuzón antes de virar hacia el norte, alejándose progresivamente del espacio venezolano.
El episodio incrementó tensiones geopolíticas porque sucedió mientras Estados Unidos mantiene un importante despliegue militar en el Caribe, destinado a presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.
Movimientos tácticos de los F-18 y presencia del USS Gerald Ford
Tras las maniobras iniciales, los aviones avanzaron hacia un punto ubicado cincuenta kilómetros al oeste de Aruba, sector donde se presume opera el portaaviones USS Gerald Ford.
Ese portaaviones estadounidense, considerado el más grande y sofisticado actualmente en servicio, forma parte del destacamento militar que Washington ha reforzado desde finales del verano pasado.
El Pentágono envió el USS Gerald Ford para integrarlo a un contingente significativo desplegado en aguas caribeñas, considerado uno de los mayores en varias décadas recientes.
Las aeronaves estadounidenses continuaron movimientos calculados para posteriormente alinearse hacia rutas norteñas, abandonando gradualmente la zona donde se produjo la incursión registrada por Flightradar24.
Incursión aérea Venezuela enmarcada en operación Lanza del Sur
El incidente aéreo está vinculado a la operación Lanza del Sur, iniciativa estadounidense que contempla desplegar quince mil efectivos en áreas del Caribe consideradas estratégicas para Washington.
El Gobierno de Estados Unidos sostiene que dicho operativo busca combatir rutas del narcotráfico regional, argumentando que Venezuela figura dentro de corredores claves empleados por organizaciones ilícitas.
La acusación estadounidense incluye señalamientos contra Nicolás Maduro y altas figuras militares venezolanas, a quienes responsabiliza de liderar el denominado Cartel de los Soles, según versiones difundidas entonces.
La administración venezolana rechaza tales afirmaciones, alegando que Washington utiliza despliegues militares como mecanismo de presión destinado a forzar cambios políticos internos mediante acciones indirectas y demostraciones tácticas.
Acusaciones cruzadas entre Washington y Caracas
Washington afirma que sus maniobras responden exclusivamente a esfuerzos antidroga, mientras funcionarios venezolanos denuncian que constituyen una estrategia mayor para provocar inestabilidad contra su gobierno.
La DEA expuso públicamente señalamientos relacionados con el llamado Cartel de los Soles durante el mandato de Donald Trump, marcando un punto crítico en el deterioro bilateral.
Caracas sostiene que tales acusaciones carecen de fundamento y buscan justificar operaciones militares crecientes cerca del territorio venezolano, especialmente en regiones marítimas sensibles como el Golfo de Venezuela.
Ambos gobiernos permanecen enfrentados retóricamente, sosteniendo interpretaciones opuestas sobre motivaciones, riesgos y objetivos asociados al incremento de maniobras estadounidenses alrededor de las aguas venezolanas.
Riesgos defensivos y respuesta venezolana al sobrevuelo
La presencia de cazas estadounidenses entrañó riesgos porque Caracas dispone de baterías antiaéreas de fabricación rusa, sistema que podría responder automáticamente ante incursiones no autorizadas detectadas dentro del territorio.
El sobrevuelo, registrado durante cuarenta minutos, ocurrió dentro de un contexto militarizado complejo, con movimientos frecuentes de unidades navales estadounidenses en aguas regionales sensibles.
Autoridades venezolanas consideran que maniobras como esta evidencian provocaciones deliberadas, aumentando tensiones y generando posibilidades reales de incidentes mayores con consecuencias impredecibles.
El Gobierno de Nicolás Maduro reafirma que cualquier ingreso aéreo estadounidense constituye agresión directa, denunciando públicamente despliegues militares como amenazas orientadas a generar presión política intensificada.
Tensión creciente por maniobras militares en el Caribe
El Caribe atraviesa un periodo marcado por operaciones estadounidenses reforzadas, destacando la presencia del USS Gerald Ford como elemento central dentro del dispositivo establecido recientemente.
Países de la región observan con preocupación el incremento de actividad militar, alertando sobre consecuencias potenciales derivadas de posibles errores tácticos o interpretaciones equivocadas entre naciones involucradas.
El incidente del Golfo de Venezuela se suma a un historial reciente de fricciones, elevando preocupaciones diplomáticas respecto a futuras maniobras en zonas geoestratégicas sensibles caribeñas.
Washington y Caracas continúan intercambiando acusaciones, manteniendo un clima tenso mientras se desarrollan operaciones que podrían definir dinámicas políticas y militares en el corto plazo regional.