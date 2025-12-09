F-18 de EE.UU. entran en espacio aéreo venezolano y desatan tensión en el Caribe

Cazas F-18 ingresan Venezuela

Maniobra aérea genera tensión

Operación militar Lanza del Sur

Segun informa la agencia EFE, Dos cazas F-18 estadounidenses ingresaron durante cuarenta minutos al espacio aéreo venezolano sobre aguas del Golfo de Venezuela, según datos registrados por el servicio Flightradar24.

El sobrevuelo ocurrió cerca del mediodía, alrededor de las doce, en un punto situado aproximadamente ciento sesenta kilómetros al noreste de Maracaibo, segunda ciudad más poblada.

Los aparatos, identificados como modelos biplaza F-18F, ejecutaron maniobras repetidas en forma de tirabuzón antes de virar hacia el norte, alejándose progresivamente del espacio venezolano.

El episodio incrementó tensiones geopolíticas porque sucedió mientras Estados Unidos mantiene un importante despliegue militar en el Caribe, destinado a presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Movimientos tácticos de los F-18 y presencia del USS Gerald Ford

Dos aviones de combate F-18 estadounidenses se internaron este martes, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24, en espacio aéreo venezolano sobre aguas del Golfo de Venezuela durante unos 40 minutos. Las aeronaves identificadas como… pic.twitter.com/Ehj1Es2Qwz — NMás (@nmas) December 9, 2025



Tras las maniobras iniciales, los aviones avanzaron hacia un punto ubicado cincuenta kilómetros al oeste de Aruba, sector donde se presume opera el portaaviones USS Gerald Ford.

Ese portaaviones estadounidense, considerado el más grande y sofisticado actualmente en servicio, forma parte del destacamento militar que Washington ha reforzado desde finales del verano pasado.

El Pentágono envió el USS Gerald Ford para integrarlo a un contingente significativo desplegado en aguas caribeñas, considerado uno de los mayores en varias décadas recientes.

Las aeronaves estadounidenses continuaron movimientos calculados para posteriormente alinearse hacia rutas norteñas, abandonando gradualmente la zona donde se produjo la incursión registrada por Flightradar24.