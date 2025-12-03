Redada en Home Depot de California deja a un hombre atropellado durante persecución
- Redada deja herido hospitalizado
- Autoridades investigan el atropello
- Testigos describen persecución intensa
Alrededor de las 10 de la mañana del pasado martes, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos allanaron un Home Depot ubicado en Slauson Avenue, en Huntington Park.
Un hombre, perseguido por agentes federales de inmigración, corrió hacia la calle y fue atropellado por un vehículo, según relató un testigo.
Incidente en Home Depot de Huntington Park durante redada federal
Los equipos médicos lo llevaron al hospital, le brindaron atención y posteriormente le dieron de alta. Los agentes detuvieron al menos a otra persona durante la redada.
Otro hombre identificado como Ernesto fue reportado como desaparecido, según Telemundo.
Más tarde, servicios de emergencia confirmaron su paradero y aseguraron que se encontraba a salvo.
Lo que dicen las autoridades
El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles informó que recibió una llamada de emergencia a las 10:11 am del martes.
Los equipos llegaron a la escena a las 10:15 am.
El hombre atropellado fue trasladado de inmediato a un hospital local.
En una declaración oficial, la ciudad de Huntington Park confirmó que un vehículo civil golpeó a un hombre durante la actividad de Inmigración y Control de Aduanas.
Sergio Infanzón, director de comunicaciones y relaciones comunitarias de la ciudad, señaló que el Departamento de Policía de Huntington Park investiga las circunstancias del accidente.
Indicó que, según reportes preliminares, un hospital recibió al individuo para brindarle atención por lesiones que no ponían en riesgo su vida.
Testimonios desde la escena
Sam, socorrista comunitaria y directora del programa de alimentos de Comida Para Todos y Siempre Unidos LA, se encontraba en el lugar entregando donaciones de pan a un grupo de jornaleros.
Comenzó a sonar su silbato al observar a dos hombres acercarse y retirarse las mascarillas.
En ese momento vio una camioneta Ford F-150 ingresar al área de madera de la tienda.
Según relató, fue entonces cuando agentes federales de inmigración iniciaron la persecución de varios trabajadores.
El hombre atropellado habría sido perseguido hasta el centro de la calle.
Sam dijo a medios locales que el Departamento de Policía de Huntington Park evaluó al hombre herido.
Aseguró que los agentes municipales pidieron a los federales que esperaran debido a que necesitaba atención médica.
Lo que sabemos hasta ahora
Las autoridades locales continúan investigando el incidente.
La ciudad de Huntington Park reiteró que la pesquisa sobre el choque entre el peatón y el vehículo sigue en curso.
Los reportes iniciales apuntan a que el hombre permanece fuera de peligro después de que el hospital le dio de alta.
La comunidad sigue a la espera de más detalles sobre la intervención federal y sus consecuencias para los trabajadores presentes.