Redada en Home Depot de California deja a un hombre atropellado durante persecución

Redada deja herido hospitalizado

Autoridades investigan el atropello

Testigos describen persecución intensa

Alrededor de las 10 de la mañana del pasado martes, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos allanaron un Home Depot ubicado en Slauson Avenue, en Huntington Park.

Un hombre, perseguido por agentes federales de inmigración, corrió hacia la calle y fue atropellado por un vehículo, según relató un testigo.

Incidente en Home Depot de Huntington Park durante redada federal

Los equipos médicos lo llevaron al hospital, le brindaron atención y posteriormente le dieron de alta. Los agentes detuvieron al menos a otra persona durante la redada.

Otro hombre identificado como Ernesto fue reportado como desaparecido, según Telemundo.

Más tarde, servicios de emergencia confirmaron su paradero y aseguraron que se encontraba a salvo.