Reportan que avión de United Airlines se salió de pista en Houston

Incidente de United Airlines en Houston

De acuerdo al portal de The Associated Press, United Airlines dijo en un comunicado que no se reportaron heridos entre los 160 pasajeros y seis miembros de la tripulación.

A través de las redes sociales circula un video tomado tras el aterrizaje el cual mostró el avión inclinado hacia un lado con una de sus alas muy cerca del suelo.

Señalan que el vuelo 2477 procedente de Memphis, Tennessee, había aterrizado en el Aeropuerto Intercontinental Bush alrededor de las 8 am.

Y fue cuando se dirigía hacia la puerta de una terminal cuando el Boeing 737 Max 8 abandonó la acera, dijo el Sistema Aeroportuario de Houston.