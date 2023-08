La Huella OVNI: Incidente de Roswell y caso BBC

La Huella OVNI presenta dos casos.

El incidente de Roswell y sus mil confusiones.

Transmisión misteriosamente interrumpida en la BBC.

Jorge Luis Sucksdorf habla sobre el famoso incidente de Roswell, donde la gente habla mucho de OVNIs.

Jorge mira muchas ideas de lo que pasó en Roswell en 1947 y nos da un resumen.

Primero, Jorge dice que quizás no solo una, sino tres naves cayeron en Roswell en un día.

Eso confunde a la gente y por eso hay muchas historias diferentes.

Confusión en el incidente de Roswell

Hay mucha información que no concuerda sobre Roswell. Algunos cambian las fechas o cuentan cosas distintas de cómo pasó todo.

Jorge cuenta que el ejército de EE.UU. primero dijo que era un OVNI, pero después dijeron que era un globo del clima. Pero la gente que estaba allí no está de acuerdo con el ejército.

Luego, Jorge habla de un plan secreto llamado «Proyecto Mogul», con globos que buscaban bombas nucleares. Algunos piensan que Roswell tiene que ver con esos globos, pero hay dudas.

Jorge dice que muchas personas sienten que hay un gran secreto sobre Roswell. Hay muchas teorías y cosas que no cuadran. Un ex astronauta incluso dijo que vio cosas de extraterrestres, pero no hay pruebas.