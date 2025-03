Incendios forestales devastan Oklahoma y dejan cuatro muertos

Los habitantes de Oklahoma enfrentan la destrucción causada por incendios forestales masivos.

Más de 400 viviendas y estructuras resultaron dañadas o destruidas en el estado.

Las autoridades advierten que el riesgo de nuevos incendios continuará la próxima semana.

Los fuertes vientos y la baja humedad complicaron las labores de contención.

OKLAHOMA – Our hearts go out to our fellow Oklahomans affected by the devastating wildfires that swept across the state today. First responders worked diligently and will continue to do so to protect lives and property as fire conditions remain extreme. pic.twitter.com/zvwXHqjka3

— Oklahoma City Fire (@OKCFD) March 15, 2025