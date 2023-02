El trágico suceso levantó las alarmas de inmediato, de acuerdo a lo informado por la agencia de The Associated Press, al menos ocho trabajadores de Petróleos Mexicanos resultaron heridos y cinco continúan desaparecidos tras dos incendios en 2 instalaciones de la empresa estatal en el estado de Veracruz, anunció el jueves Pemex.

Las tragedias continúan haciéndose presentes, durante este par de meses que van del 2023, los lectores de MundoNow han podido ser testigos de los hechos desgarradores que han ocurrido tanto de forma nacional como internacional a través de diversos artículos y esta no es la excepción.

El fuego comenzó por razones aún no determinadas y se extinguió tiempo después, indicó Pemex en un comunicado. El incidente dejó tres trabajadores heridos y otros cinco desaparecidos, agregó la agencia de AP. El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Fabián Cruz Hernández, dijo a medios locales que las familias que viven en las cercanías de la instalación fueron desalojadas por seguridad y llevadas a albergues.

El segundo fuego se produjo en el área del banco de cambiadores de calor de la planta Combinada Maya de la Refinería Minatitlán, también en Veracruz, y causó heridas a cinco trabajadores. En un comunicado, Pemex explicó que el conato de incendio fue controlado por personal de la empresa y que no se interrumpieron las operaciones en la planta ni se registraron daños en las instalaciones, apuntó The Associated Press.