Incendios devastan Los Ángeles: 100.000 evacuados y 5 muertos.

Una serie de incendios forestales ha llevado al condado de Los Ángeles a enfrentar una de sus peores crisis recientes.

Con más de 100.000 personas evacuadas, al menos cinco fallecidos, decenas de heridos y más de 1.000 estructuras reducidas a cenizas, la situación es crítica.

El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó anoche que se han desplegado más de 7.500 bomberos para combatir las llamas.

El operativo incluye 1.162 vehículos, 23 camiones cisterna, 6 aviones cisterna y 31 helicópteros, pero el avance del fuego, iniciado el pasado martes, sigue siendo un reto monumental.

Las autoridades aún investigan las causas de los incendios.

This is not normal. I’ve lived here for 30 years and have never experienced such a low fire response, no planes to put the fire down, nothing. It feels as if someone wants L.A. to burn. I’m sorry if I sound mad or crazy, but this feels like an intentional setup. This is now… pic.twitter.com/LV9rLtNMNR

— Bugs Bunny from Beverly Hills (@BHCryptoBunny) January 8, 2025