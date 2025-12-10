Incendio en Upper West Side provoca caos y deja varios heridos en Manhattan
Publicado el 12/09/2025 a las 19:55
- Incendio deja heridos leves
- Derrumbe complica labores
- Evacúan a residentes afectados
Segun informa la agencia EFE, Al menos tres personas resultaron levemente heridas durante un incendio que se propagó rápidamente en un edificio de seis plantas ubicado en la zona del Upper West Side.
El fuego comenzó alrededor de las 8:20 de la mañana y generó una amplia movilización del Departamento de Bomberos de Nueva York por la intensa humareda visible.
El edificio afectado está ubicado en la intersección de la calle 107 con Amsterdam Avenue, un sector densamente habitado donde el avance del incendio generó alarma inmediata.
Los bomberos y personal médico trasladaron a dos residentes y un bombero al hospital, todos con lesiones leves según informó el Servicio Médico de Emergencias del FDNY.
Responder a la emergencia en Manhattan
At 8:20 Tuesday morning, the FDNY responded to a 4-alarm fire at 201 West 107th Street in Manhattan. Units arrived in just over three minutes. Firefighters and Rescue Paramedics escorted two civilians out of the building to be treated by EMS. One Firefighter was treated for a… pic.twitter.com/yWwt8nU0L7
— FDNY (@FDNY) December 9, 2025
Uno de los residentes necesitó ser rescatado porque no podía bajar las escaleras debido al humo acumulado, situación que requirió coordinación entre bomberos y equipos paramédicos presentes.
El jefe de Operaciones del FDNY, Kevin Woods, destacó que el edificio no contaba con la protección adecuada contra incendios, complicando las labores para contener la propagación.
Autoridades indicaron que el incidente subraya la importancia de revisar condiciones de seguridad en edificios antiguos, especialmente en zonas de alta densidad como Manhattan.
Hasta ahora no se han determinado las causas del incendio, y las autoridades continúan evaluando el origen y circunstancias que permitieron su rápido avance dentro de la estructura afectada.
Incendio Upper West Side y estructura afectada
‼️Al menos tres heridos en el incendio de un edificio de seis plantas en Nueva York
🔗 https://t.co/tnna1HftkL pic.twitter.com/UBw7Cw0u2S
— ABC.es (@abc_es) December 9, 2025
Poco después de las 9:00, el FDNY elevó el nivel de alerta del incendio a categoría 4, movilizando numerosas unidades debido a la magnitud del fuego.
El nivel 4 es considerado grave dentro del sistema de clasificación del FDNY, que comprende seis niveles totales, siendo los tres superiores destinados a emergencias mayores.
Imágenes difundidas mostraron llamas consumiendo la azotea y ventanas superiores del edificio, acompañadas de una densa humareda que se elevaba desde el último piso afectado.
Medios locales reportaron el derrumbe parcial del lado izquierdo del edificio, lo que provocó la caída de escombros sobre la calle y generó un nuevo riesgo adicional.
Evacuación, derrumbe y operación extendida
El FDNY advirtió que habría presencia prolongada de personal de emergencia en la zona, junto con tráfico afectado y niveles de humo elevados que podrían incomodar a residentes cercanos.
El Departamento de Salud recomendó mantener cerradas las ventanas y reducir actividades al aire libre para evitar exposición innecesaria al humo generado por el incendio activo.
La Administración de Emergencias solicitó autobuses a la MTA para albergar temporalmente a los residentes evacuados, quienes debieron abandonar sus viviendas por motivos de seguridad.
Las autoridades continúan evaluando la estabilidad del edificio tras el derrumbe parcial, determinando si la estructura puede representar riesgos adicionales para el vecindario afectado.