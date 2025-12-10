Incendio en Upper West Side provoca caos y deja varios heridos en Manhattan

Incendio deja heridos leves

Derrumbe complica labores

Evacúan a residentes afectados

Segun informa la agencia EFE, Al menos tres personas resultaron levemente heridas durante un incendio que se propagó rápidamente en un edificio de seis plantas ubicado en la zona del Upper West Side.

El fuego comenzó alrededor de las 8:20 de la mañana y generó una amplia movilización del Departamento de Bomberos de Nueva York por la intensa humareda visible.

El edificio afectado está ubicado en la intersección de la calle 107 con Amsterdam Avenue, un sector densamente habitado donde el avance del incendio generó alarma inmediata.

Los bomberos y personal médico trasladaron a dos residentes y un bombero al hospital, todos con lesiones leves según informó el Servicio Médico de Emergencias del FDNY.

Responder a la emergencia en Manhattan

At 8:20 Tuesday morning, the FDNY responded to a 4-alarm fire at 201 West 107th Street in Manhattan. Units arrived in just over three minutes. Firefighters and Rescue Paramedics escorted two civilians out of the building to be treated by EMS. One Firefighter was treated for a… pic.twitter.com/yWwt8nU0L7 — FDNY (@FDNY) December 9, 2025



Uno de los residentes necesitó ser rescatado porque no podía bajar las escaleras debido al humo acumulado, situación que requirió coordinación entre bomberos y equipos paramédicos presentes.

El jefe de Operaciones del FDNY, Kevin Woods, destacó que el edificio no contaba con la protección adecuada contra incendios, complicando las labores para contener la propagación.

Autoridades indicaron que el incidente subraya la importancia de revisar condiciones de seguridad en edificios antiguos, especialmente en zonas de alta densidad como Manhattan.

Hasta ahora no se han determinado las causas del incendio, y las autoridades continúan evaluando el origen y circunstancias que permitieron su rápido avance dentro de la estructura afectada.