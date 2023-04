TUVIERON MIEDO

Una de las habitantes cercanas, Brenda Jerrell “no dudó” en dejar su casa cerca de las vías del tren cerca de las instalaciones en llamas, le dijo a CNN, y señaló que “el olor ya había sido malo. No tenía zapatos puestos; Tenía calcetines puestos”, dijo. “Dejé mi bolso, mis zapatos, dejé muchas cosas, cosas personales… y me subí al auto y me fui”. Cubriéndose la boca y la nariz con una máscara, Jerrell estaba “todavía preocupada porque nos dicen que no saben qué se quemaba y que, ya sabes, puede haber irritación”.

demás, dijeron que por el momento, el principal problema de salud es el humo, dijo el miércoles la directora ejecutiva del Departamento de Salud del Condado de Wayne, Christine Stinson. “Estas son partículas muy finas, y si se inhalan pueden causar todo tipo de problemas respiratorios: ardor en los ojos, opresión en el pecho, podría agravar el asma, causar bronquitis y todo tipo de cosas”, dijo. Archivado como: Incendio planta reciclaje evacuación