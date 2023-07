Un incendio en una planta química de Luisiana provocó explosiones que sacudieron viviendas situadas a varios kilómetros de distancia y propagaron las llamas y el humo por el aire, lo que llevó a las autoridades de emergencia a instar a unos cientos de residentes cercanos a que se refugiaran en sus casas durante varias horas y apagaran sus aparatos de aire acondicionado, indicó la agencia The Associated Press.

¿Cómo ocurrió el incendio?

Las llamas estallaron a última hora del viernes en la planta de Dow Chemical en el río Mississippi, cerca de Plaquemine, al sur de Baton Rouge, informó AP. De acuerdo con las declaraciones, señalaron que se encuentran investigando los hechos que ocurrieron.

Las autoridades de Iberville Parish informaron a The Times-Picayune/The New Orleans Advocate de que el incendio se inició en una zona de la planta donde se manipula óxido de etileno, un producto químico inflamable y tóxico, señaló la agencia The Associated Press. Por el momento, la policía sigue investigando que ocurrió.