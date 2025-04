Joven acusado de provocar devastador incendio forestal en Nueva Jersey

Un incendio forestal de proporciones históricas ha arrasado con más de 13,000 acres en el condado de Ocean, Nueva Jersey. Dejando a su paso destrucción, caos y una densa humareda que aún persiste en la costa de Jersey.

Las autoridades informaron este jueves que Joseph Kling, un joven de 19 años. Ha sido formalmente acusado de incendio provocado agravado en relación con el siniestro de Jones Road.

Según el Servicio de Incendios Forestales de Nueva Jersey, Kling encendió una fogata utilizando palés de madera la mañana del martes en el área silvestre de las Montañas Forked River.

El joven habría abandonado el lugar sin asegurarse de apagar completamente las llamas, lo que desencadenó la catástrofe ambiental.

