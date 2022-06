Sobre la zona del siniestro, las autoridades confirmaron lo siguiente: “El edificio es un almacén y estaba completamente involucrado cuando llegaron los equipos. North 1st Street está bloqueada en este momento. No hay heridos que reportar en este momento”, dijeron en el reporte a la ciudadanía por el incendio en Nashville durante festival.

Incendio Nashville festival. Un aparatoso incendio se fraguó en Nashville, cerca del Festival CMA, el fuego se puede ver desde el Nissan Stadium y bomberos acuden para apagar las llamas que se ven a varios kilómetros de altura y amenazan lo alrededores por una posible expansión, de acuerdo a información que ha sido publicada en el portal de noticias de The Sun .

¿QUÉ HACEN LOS BOMBEROS EN ESTE MOMENTO?

El reporte que se tiene hasta el momento es que los bomberos seguían en el lugar del siniestro para sofocar las llamas, por lo que mantenían la ‘pelea’ mientras agentes policiales impedían el paso de la gente para no entorpecer las labores de los apagafuegos que por todos los medios intentaban calmar las llamas.

Los bomberos confirmaron que no hay personas heridas en este siniestro, y además confirmaron que el CMA Fest “no está en la huella de este incidente”, es decir que no es donde se originó el fuego y que por lo mismo no está en riesgo, pese a lo aparatoso que se puede ver desde lejos y lo grande que resulta. Archivado como: Incendio Nashville festival