Incendio en Miami: Arrestan a hispano por provacar las llamas y disparar a empleado.

A Juan Francisco Figueroa un juez le negó este martes el derecho de fianza en su comparecencia en una corte.

El hispano fue arrestado por disparar a un empleado de mantenimiento del Temple Court Apartments, y acusado de incendio provocado.

La juez afirmó que Figueroa admitió haber disparado a la víctima y pensó que estaba muerta.

Figueroa sabía que por lo que hizo iba a pasar el resto de su vida en prisión.

Miami firefighters are battling a massive fire at the Temple Court apartments after the building was engulfed in flames Monday morning. Watch the video and get the latest details here. https://t.co/h4eCQxiOGf

— NBC 6 South Florida (@nbc6) June 10, 2024