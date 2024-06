Seis personas fallecieron y cinco resultaron heridas tras un incendio en una casa en Newnan la mañana del lunes.

Equipos de bomberos del condado de Coweta llegaron a la propiedad poco antes de las 5 a.m.

Las llamas cubrieron aproximadamente el 50% de la casa en Macedonia Road, reportó WSBTV.

Se llevó a cabo una operación de búsqueda y rescate para recuperar a las seis personas atrapadas.

At least six people have died after a fire destroyed a home in Coweta County. https://t.co/syKJE8czay

— WSB-TV (@wsbtv) June 17, 2024