Incendio en un centro comercial mata a cientos de animales.

Un incendio ocurrido el viernes por la mañana en el centro comercial Plaza Latina, ubicado en el noroeste de Dallas, causó la muerte de más de 500 animales, en su mayoría pequeñas aves, según informaron las autoridades.

Jason Evans, portavoz del Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas (DFR), confirmó en un comunicado que los 579 animales que se encontraban en una tienda de mascotas murieron debido a la inhalación de humo.

Aunque las llamas nunca alcanzaron directamente a los animales.

Entre los fallecidos también se encontraban pollos, hámsters, dos perros y dos gatos.

