Incendio en Sonora deja muertos a tres músicos de la banda Mitósis

Los tres músicos se trataban de amigos de Sergio, por lo que inmediatamente se habrían comunicado con él para contarle las terribles noticias. «Carnal, Ricardo Martínez ayer te vi conectado en ese momento y lo primero que hice fue enviarte mensaje para ver en qué punto estabas y se que ya no me contestarás nunca ese mensaje», expresó.

Fanáticos se encuentran ‘rotos’ ante la lamentable noticia

«y mi pekis, Adrián Becerra Pérez, no jod*s, tu prometiste que ibas a seguir tocando hasta que la máquina ya no diera y hoy por la cobardía de un h* de p* ya no estás más con nosotros… vuelen alto hermanos», escribió completamente en shock el amigo de los integrantes del grupo.

A través de redes sociales, muchos fanáticos de los integrantes de la banda ‘Mitósis’ se han pronunciado al respecto: «En esta tragedia murieron amigos y 3 integrantes de Mitosis una banda a la que muchos adorábamos», «Qué terrible y lamentable noticia», «Era el grupo favorito de mi hermano», dijeron.