Incendio en rascacielos de Dubái obliga evacuación.

Un impresionante incendio se desató el viernes por la noche en un rascacielos residencial de 67 pisos en el distrito de Dubái Marina.

El fuego movilizó a los equipos de Defensa Civil durante más de seis horas y obligó a evacuar a los 3.820 residentes del edificio, sin que se reportaran víctimas ni heridos, según informaron las autoridades locales.

El edificio afectado albergaba 764 apartamentos y se encuentra en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad. La evacuación fue calificada como uno de los mayores operativos de emergencia recientes en Dubái.

Así lo informa Infobae.

😱Dubai skyscraper engulfed in massive fire — nearly 4,000 people evacuated from the building

Fortunately, there were no casualties. Rescue teams responded quickly and assure that the residents of the complex are now safe. pic.twitter.com/eBX4KZ7I7L

— NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2025