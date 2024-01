Incendio en Noorvik: Muere una mujer y cinco niños en su casa

Sin embargo, se ha dado a conocer que la identidad de las víctimas aún no ha sido revelada.

Así fue como sucedieron los trágicos hechos

El incendio, que comenzó alrededor de las 6 a.m. del miércoles, desencadenó una respuesta inmediata de los bomberos, quienes lograron extinguir las llamas.

Sin embargo, la casa quedó reducida a escombros, según informó Chris Hatch, director de seguridad pública del distrito ártico del noroeste, al Anchorage Daily News.

Hatch, hasta el momento, no ha respondido a las solicitudes de comentarios de The Associated Press, reportó la propia agencia de noticias.

Las autoridades han indicado que el fuego aparentemente se originó cerca de una estufa Toyo, la cual, según informes preliminares, se encontraba en malas condiciones.