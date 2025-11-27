Tres detenidos tras incendio que arrasó apartamentos en Hong Kong

Incendio deja 44 muertos

Tres detenidos por homicidio

Rescate continúa en Tai Po

Segun informa centralfifetimes, Hong Kong enfrenta uno de los episodios más mortíferos de los últimos años después de que un incendio devastara un complejo de apartamentos en el distrito de Tai Po, dejando al menos 44 muertos y cientos de desaparecidos.

El siniestro comenzó el miércoles por la tarde y continuó ardiendo durante la noche, obligando a los rescatistas a trabajar sin descanso para evacuar a los residentes atrapados.

La magnitud de la tragedia hizo que las labores de rescate se extendieran hasta el jueves por la mañana, cuando aún se veía humo y llamas saliendo de varios edificios.

Este incendio se ha convertido en uno de los más graves registrados en la ciudad en tiempos recientes.

Detenidos por posible homicidio

El incendio que arrasó un complejo residencial de Hong Kong dejó al menos 44 muertos y cientos de desaparecidos, además de tres sospechosos detenidos. Estas son las imágenes del siniestro.https://t.co/BqwqCH2PBR — NMás (@nmas) November 27, 2025



Según medios locales, tres hombres fueron detenidos bajo sospecha de homicidio en relación con el incendio.

Los reportes señalan que la policía actuó rápidamente para identificar a los sospechosos mientras cientos de personas seguían esperando ser rescatadas o reportadas.

Las autoridades no han ofrecido aún más detalles sobre las circunstancias de estas detenciones.

El caso penal se mantiene abierto mientras continúa la investigación.