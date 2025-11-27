Tres detenidos tras incendio que arrasó apartamentos en Hong Kong
Publicado el 11/26/2025 a las 22:34
- Incendio deja 44 muertos
- Tres detenidos por homicidio
- Rescate continúa en Tai Po
Segun informa centralfifetimes, Hong Kong enfrenta uno de los episodios más mortíferos de los últimos años después de que un incendio devastara un complejo de apartamentos en el distrito de Tai Po, dejando al menos 44 muertos y cientos de desaparecidos.
El siniestro comenzó el miércoles por la tarde y continuó ardiendo durante la noche, obligando a los rescatistas a trabajar sin descanso para evacuar a los residentes atrapados.
La magnitud de la tragedia hizo que las labores de rescate se extendieran hasta el jueves por la mañana, cuando aún se veía humo y llamas saliendo de varios edificios.
Este incendio se ha convertido en uno de los más graves registrados en la ciudad en tiempos recientes.
Detenidos por posible homicidio
Según medios locales, tres hombres fueron detenidos bajo sospecha de homicidio en relación con el incendio.
Los reportes señalan que la policía actuó rápidamente para identificar a los sospechosos mientras cientos de personas seguían esperando ser rescatadas o reportadas.
Las autoridades no han ofrecido aún más detalles sobre las circunstancias de estas detenciones.
El caso penal se mantiene abierto mientras continúa la investigación.
Incendio en Hong Kong afecta complejo residencial
El incendio comenzó en un complejo de viviendas en Tai Po, un suburbio ubicado en los Nuevos Territorios.
El fuego avanzó con una velocidad inusual, extendiéndose rápidamente por el conjunto residencial.
Para la madrugada del jueves, el incendio ya había alcanzado siete de los ocho edificios que conforman el complejo.
La propagación del fuego generó preocupación entre los residentes y las autoridades que seguían trabajando en la zona.
Muertos y desaparecidos aumentan
Hasta el jueves por la mañana, el número de muertos ascendía a 44.
La cifra podría aumentar conforme avancen las labores de búsqueda y rescate.
Además de los fallecidos, las autoridades informaron que al menos 279 personas permanecían desaparecidas.
La gran cantidad de personas ilocalizables ha intensificado la preocupación de familiares y rescatistas.
Incendio en Hong Kong deja heridos hospitalizados
Las autoridades también informaron que 29 personas seguían hospitalizadas.
Se desconoce la gravedad de sus lesiones, pero muchas habrían resultado afectadas por la inhalación de humo o heridas ocasionadas mientras intentaban escapar del complejo.
Los hospitales de la zona se mantienen en estado de alerta recibiendo víctimas y evaluando su condición.
El incremento de heridos también ha presionado al personal médico local.
Llamas visibles durante la noche
Durante la noche, testigos observaron cómo las llamas emergían de las ventanas de los edificios.
Las imágenes mostraban columnas de humo elevándose entre las estructuras mientras el cielo se iluminaba por el resplandor del fuego.
La intensidad del incendio dificultó el ingreso de los rescatistas a ciertas áreas del complejo.
Aun así, los equipos de emergencia lograron evacuar a una cantidad considerable de residentes.
Investigación sobre materiales y estructura
Aunque la causa exacta del incendio aún no ha sido determinada, las autoridades señalaron que los investigadores analizarían varios factores.
Uno de los puntos clave será verificar si los materiales utilizados en las paredes exteriores de los edificios cumplían con los estándares de resistencia al fuego.
La rápida expansión del incendio ha despertado dudas sobre la seguridad estructural del complejo.
Las conclusiones preliminares no han sido divulgadas al público.