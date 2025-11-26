Incendio en edificios de apartamentos deja decenas de muertos

Incendio deja 36 muertos

279 personas siguen ilocalizables

Complejo afectado en Tai Po

Al menos 36 personas murieron este miércoles en un incendio que se propagó rápidamente por varios edificios de apartamentos de gran altura en un complejo de viviendas en Hong Kong, según confirmó el jefe ejecutivo de la ciudad.

El fuego afectó siete de los ocho edificios del complejo, donde reside una amplia población de adultos mayores.

Los bomberos continúan trabajando para llegar a residentes atrapados en los pisos superiores.

Algunos equipos aún no han logrado acceder a las zonas más afectadas, pero mantienen los intentos de rescate.

Impacto inicial del incendio en Hong Kong

Footage captured just minutes ago shows a major fire that broke out earlier this afternoon at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, China. The death toll has risen from 4 to 13. pic.twitter.com/4qIH8wIToX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 26, 2025

Las autoridades informaron que 279 personas se encuentran “ilocalizables”.

También señalaron que 29 personas permanecen hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico.

El incendio generó una columna de llamas y humo denso que se extendió por andamios de bambú y redes de construcción.

Estas estructuras habían sido instaladas alrededor del exterior del complejo, ubicado en el distrito de Tai Po.

Las autoridades señalaron que el siniestro parece ser el más mortífero registrado en Hong Kong en casi tres décadas.