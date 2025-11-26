Incendio en edificios de apartamentos deja decenas de muertos
- Incendio deja 36 muertos
- 279 personas siguen ilocalizables
- Complejo afectado en Tai Po
Al menos 36 personas murieron este miércoles en un incendio que se propagó rápidamente por varios edificios de apartamentos de gran altura en un complejo de viviendas en Hong Kong, según confirmó el jefe ejecutivo de la ciudad.
El fuego afectó siete de los ocho edificios del complejo, donde reside una amplia población de adultos mayores.
Los bomberos continúan trabajando para llegar a residentes atrapados en los pisos superiores.
Algunos equipos aún no han logrado acceder a las zonas más afectadas, pero mantienen los intentos de rescate.
Impacto inicial del incendio en Hong Kong
Las autoridades informaron que 279 personas se encuentran “ilocalizables”.
También señalaron que 29 personas permanecen hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico.
El incendio generó una columna de llamas y humo denso que se extendió por andamios de bambú y redes de construcción.
Estas estructuras habían sido instaladas alrededor del exterior del complejo, ubicado en el distrito de Tai Po.
Las autoridades señalaron que el siniestro parece ser el más mortífero registrado en Hong Kong en casi tres décadas.
Impacto en los residentes
Los registros oficiales indican que el complejo de viviendas estaba conformado por ocho bloques que albergaban cerca de 2.000 apartamentos.
La policía confirmó que recibió múltiples informes sobre personas atrapadas dentro de los edificios afectados, según CNN.
Más de 700 residentes han sido evacuados hacia refugios temporales.
La funcionaria del Departamento del Interior para el distrito de Tai Po, Eunice Chan Hau-man, dio a conocer esta cifra durante una conferencia de prensa.
Los evacuados permanecen bajo resguardo mientras las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños.
El número de personas ilocalizables ha generado preocupación entre los equipos de emergencia, que consideran prioritario acceder a los puntos más altos del complejo.
Los residentes han sido trasladados a centros comunitarios cercanos con apoyo básico mientras se coordinan nuevas operaciones de búsqueda.
Respuesta de emergencia
Los bomberos desplegaron equipos especializados para combatir las llamas en estructuras de gran altura.
La presencia de andamios y redes de construcción complicó las labores de control del fuego.
Las autoridades buscan estabilizar los edificios para permitir la entrada segura de equipos adicionales.
El operativo se concentra en liberar rutas hacia los pisos superiores, donde se presume que aún hay residentes atrapados.
Los servicios de salud mantienen vigilancia sobre los hospitalizados, especialmente los siete reportados en estado crítico.
El gobierno local coordina con distintos departamentos para asegurar alojamiento temporal y asistencia a los afectados.
Los cuerpos de seguridad continúan recibiendo reportes de familiares sobre personas que no han sido ubicadas.
Las autoridades no han emitido aún un balance definitivo, pero anticipan que el número de víctimas podría aumentar conforme avancen las labores de rescate.