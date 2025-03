Incendio en Disney World: Fuego obliga a evacuar una atracción.

Un enorme incendio sorprendió a los visitantes del parque temático Epcot de Disney World en Orlando, Florida, este sábado.

La densa columna de humo negro que se elevó desde el área del pabellón de Francia generó alarma entre las multitudes que disfrutaban de un día mágico, interrumpido repentinamente por la emergencia.

El incidente llevó a la evacuación inmediata de la atracción Remy’s Ratatouille Adventure, situada cerca de la réplica de la Torre Eiffel en la zona inspirada en París.

Familias que visitaban el parque durante las vacaciones de Spring Break y el Festival Internacional de Flores y Jardines quedaron atónitas al presenciar cómo su día se transformaba en una situación de peligro inesperado.

Fire breaks out at Walt Disney World theme park in Florida pic.twitter.com/Aq1KBhGa5N

— News Nucleus (@NewsNucleus) March 23, 2025