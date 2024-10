Incendio en Apartamentos deja a dos muertos en Roswell.

Un trágico incendio en un complejo de apartamentos en Roswell ha cobrado la vida de dos personas y dos perros, supuestamente debido a la cocina desatendida.

El sábado 19 de octubre, a las 3:48 AM, el Departamento de Bomberos de Roswell respondió a informes de un incendio en el Champions Green Apartment Complex.

Al llegar, los bomberos encontraron una densa nube de humo proveniente de la parte trasera de un edificio de tres pisos. Inmediatamente, comenzaron una operación de búsqueda y rescate, localizando a las dos víctimas dentro del apartamento afectado.

A pesar de los esfuerzos por salvar sus vidas, fueron transportadas a un hospital local, donde posteriormente fueron declaradas muertas.

