Incendio ‘golpea’ edificio en China

Se movilizan cuerpos de rescate

Se desconoce si hay víctimas mortales

Un sorprendente incendio en el edificio de Telecom China se mostró en videos y causó alarma entre la población de la provincia de Hunan, sin embargo hasta el momento se desconoce si hay víctimas mortales, pues las autoridades no han dado a conocer un reporte oficial sobre los hechos, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de The Sun.

Tras ver que el revestimiento del edificio estaba en llamas, algunos trabajadores que se encontraban dentro del lugar, corrieron apresurados y bajaron las escaleras para salvar sus vidas, en lo que se llevaba a cabo la movilización de los cuerpos de rescate y de seguridad, que atendieron el llamado de manera inmediata.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?

Las investigaciones preliminares que fueron hechas por personal del departamento de bomberos de Hunan señalan que el incendio se registró en el revestimiento del edificio, es decir solo en la parte exterior, sin embargo, se desconoce qué causó el ‘infierno’ que se vivió tanto dentro como fuera del inmueble.

El portal The Sun señala que China es conocido porque su gobierno no da a conocer la cifra exacta de las víctimas mortales que hay en algún suceso violento, por lo que no está claro si hay heridos o muertos, pero se asegura que al parecer todos los que estaban dentro de la construcción pudieron salir ilesos del incendio en el edificio de China.