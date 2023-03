Reportan incendio de oficinas ejecutivas de Eisenhower junto a la Casa Blanca

Bomberos acuden a las labores para sofocar las llamas

Movilización causa temor entre la población

Un incendio en un edificio de oficinas ejecutivas de Eisenhower junto a la Casa Blanca, provocó el desalojo de decenas de personas este viernes, mientras los bomberos acudían a la zona luego que se les hiciera el llamado por medio de una llamada al servicio de emergencias del 911, sí lo informó el portal de noticias de ABC esta mañana, en lo que se esperaba un reporte actualizado.

Informes del Servicio Secreto de Estados Unidos informaron de la situación, durante las primeras horas de la mañana los apagafuegos continuaban con las labores para sofocar las llamas e impedir que se volvieran a reavivar, pues no era de fácil acceso, y además la movilización causó gran temor a los alrededores de la zona que acordonaron las autoridades.

GRAN MOVILIZACIÓN

Los Servicios Médicos de Emergencia y Bomberos de D.C. dijeron a las 8 a.m. en Twitter que un motor de enfriamiento en mal estado en el sótano provocó las llamas. Informaron que no hubo heridos en la respuesta al incendio. Sin embargo, las autoridades continuaban en la zona para no poner en riesgo a la población, mientras aseguraban que no se reavivaran las llamas.

Media hora después los terrenos aledaños a la zona del fuego estaban ya en relativa calma, sin embargo, se comenzaron las investigaciones para saber qué fue exactamente lo que sucedió. Mientras las primeras imágenes mostraban la gran movilización que hicieron las autoridades para poder sofocar las llamas y no arriesgar a la población que vive cerca de allí, se informó sobre el incendio en edificio cerca de la Casa Blanca.